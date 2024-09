Câmara pauta projeto único para segunda-feira 

A 32ª sessão ordinária ocorre nesta segunda-feira (9), a partir das 18h, no Plenário Dr. Octavio Viscardi.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP terá em sua 32ª sessão ordinária da próxima segunda-feira (9.set), a partir das 18h, apenas um Projeto de Lei na pauta da Ordem do Dia, além do espaço regimental para que os vereadores explanem suas ideias e também representem suas respectivas legendas.

De acordo com o apurado, a iniciativa de autoria do Poder Executivo pede autorização da Casa para alteração das leis Nº 7.032, de 23 de novembro de 2023 e Nº 7.033 de 23 de novembro de 2023, e abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 138.000,00. O valor deve ser utilizado na construção e ampliação de área para implantação da usina asfáltica. Uma Audiência Pública para tratar sobre o tema será realizada às 17h, na Câmara.

Sessão sem transmissão

Vale ressaltar que está suspensa a transmissão dos trabalhos dos parlamentares pela TV ou plataformas sociais oficiais da Câmara. Medida ocorre devido ao período eleitoral e seguirá até o dia 7 de outubro, ou seja, após as eleições municipais. Entretanto, a sessão pode ser acompanhada diretamente das galerias da Casa de Leis.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3