CAV seleciona sete novos talentos para a equipe sub-20 

A peneira realizada neste domingo (15), no Complexo Esportivo Faies Habimorad – campo da Ferroviária, em Votuporanga, contou com a presença de 60 jovens atletas.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) promoveu neste domingo (15.set), no Complexo Esportivo Faies Habimorad – campo da Ferroviária, em Votuporanga/SP, uma avaliação com o objetivo de formar a sua equipe sub-20.

A seletiva foi liderada pelo treinador Rilla e seus auxiliares Ricardo Souza e Roberto Souza. A peneira foi prestigiada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

De acordo com o CAV, participaram da avaliação 60 jovens atletas, vindos de Votuporanga e de outras regiões do Brasil. Ao final, sete jogadores foram escolhidos para integrar o elenco, sendo quatro deles da cidade.

Segundo o gerente de futebol do Votuporanguense, Rogério Fernandes, a avaliação foi extremamente positiva, não apenas pela qualidade técnica apresentada pelos atletas, mas também pelo potencial de crescimento que eles demonstraram: “Ficamos muito satisfeitos com o nível dos meninos que participaram. Encontramos jogadores com grande potencial, que se encaixam no perfil que buscamos para a equipe sub-20”, afirmou Rogério.

O gerente também destacou que o clube continuará com o olhar atento para novas oportunidades de captar talentos: “Nosso trabalho de observação não para por aqui. Continuaremos acompanhando jovens promessas, tanto da cidade quanto de outras regiões, para fortalecer ainda mais a base do CAV”, completou Rogério.

Os atletas selecionados são:

Joao Pedro Lima – (2007): zagueiro / Palmeira D’Oeste/SP.

Jose Afonso – (2006): lateral-esquerdo / Votuporanga/SP.

Luiz Filipe – (2006): volante / Votuporanga/SP.

João Leal – (2005): centroavante / Votuporanga/SP.

João Vitor – (2005): lateral-esquerdo / São José do Rio Preto/SP.

Lucas de Oliveira – (2006): lateral-esquerdo / Votuporanga/SP.

Augusto Gonçalves – (2007): goleiro / Fernandópolis/SP.

“A avaliação reflete o compromisso do CAV em fortalecer sua base com atletas talentosos e promissores. O clube segue focado na descoberta e desenvolvimento de novos talentos que possam representar a equipe no futuro”, afirmou o Votuporanguense em nota.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3