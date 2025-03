Candidíase no verão: saiba como prevenir a infecção no calor

Durante a estação, o uso prolongado de roupas de banho molhadas proporciona um ambiente propício à proliferação do fungo. Além disso, roupas apertadas, alimentação inadequada, estresse e o consumo excessivo de antibióticos aumentam as chances de proliferação desse fungo.

O calor extremo e a umidade do verão favorecem o surgimento da candidíase, uma infecção causada pelo crescimento excessivo do fungo Candida, que normalmente faz parte da flora vaginal. Durante a estação, o uso prolongado de roupas de banho molhadas proporciona um ambiente propício à proliferação do fungo. Além disso, roupas apertadas, alimentação inadequada, estresse e o consumo excessivo de antibióticos aumentam as chances de proliferação desse fungo.

De acordo com a ginecologista Maria dos Anjos Neves Sampaio Chaves, esses elementos criam um ambiente ideal para a candidíase, tornando os sintomas mais frequentes. “Episódios frequentes precisam ser avaliados por um especialista, pois a automedicação pode agravar o quadro”, alerta a ginecologista do Salomão Zoppi, da Dasa.

Como prevenir a candidíase no verão?

Sintomas como coceira genital, vermelhidão e secreção esbranquiçada ou esverdeada com aspecto de coalhada podem indicar a presença da infecção. Por isso, é necessário estar atenta aos cuidados com a saúde íntima em dias quentes. Para minimizar os riscos de candidíase no verão, a especialista separou alguns cuidados essenciais:

Evite roupas de banho molhadas : troque o biquíni ou maiô assim que possível, para reduzir a umidade na região íntima e evitar o ambiente propício ao fungo;

: troque o biquíni ou maiô assim que possível, para reduzir a umidade na região íntima e evitar o ambiente propício ao fungo; Prefira roupas leves e de algodão : tecidos naturais ajudam na ventilação e evitam o acúmulo de calor e umidade;

: tecidos naturais ajudam na ventilação e evitam o acúmulo de calor e umidade; Mantenha uma boa higiene íntima : use apenas água ou sabonetes específicos para a região íntima, evitando produtos perfumados que podem alterar o pH vaginal.

: use apenas água ou sabonetes específicos para a região íntima, evitando produtos perfumados que podem alterar o pH vaginal. Segue bem a região íntima : a umidade na região íntima contribui com a proliferação do fungo Candida, por isso seque bem a região após o banho para ajudar na prevenção;

: a umidade na região íntima contribui com a proliferação do fungo Candida, por isso seque bem a região após o banho para ajudar na prevenção; Invista em uma alimentação equilibrada : reduza o consumo de açúcar e priorize alimentos ricos em fibras e probióticos, que ajudam a manter o equilíbrio da flora vaginal,

: reduza o consumo de açúcar e priorize alimentos ricos em fibras e probióticos, que ajudam a manter o equilíbrio da flora vaginal, Consulte um ginecologista regularmente: o acompanhamento médico é fundamental para prevenir e tratar infecções recorrentes de maneira adequada.

“O equilíbrio entre a saúde física, mental e emocional é essencial para o nosso bem-estar. O estresse, por exemplo, pode afetar diretamente nossa saúde de maneira global, e manter a nossa esfera emocional equilibrada é fundamental para uma vida saudável em todos os aspectos”, completa a ginecologista.