Bolsonaro solicita ao STF autorização para receber 16 visitas

Lista inclui deputados, senador, aliados próximos e até Padre Kelmon; pedido chega enquanto ação da tentativa de golpe deve ter decisão definitiva.

À beira de uma possível prisão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) resolveu movimentar o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber 16 visitas nos próximos dias. A lista inclui parlamentares aliados a velhos conhecidos da militância bolsonarista, como o Padre Kelmon.

Os requerimentos chegam justamente quando a ação penal da tentativa de golpe está prestes a “transitar em julgado”, o que, na prática, abre caminho para que Bolsonaro comece a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, em sua casa no Jardim Botânico em Brasília/DF, desde o dia 4 de agosto de 2025. Nos bastidores do Supremo, a avaliação é de que o mandado de prisão pode sair já na semana que vem.

A lista enviada ao STF é extensa. Entre os políticos, aparecem:

Júlia Zanatta, (PL-SC);

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara;

Beatriz Kicis (PL-DF);

Delegado Caveira (PL-PA);

Giovani Cherini (PL-RS);

Lenildo Sertão (PL-AL);

Gilvan Costa (PL-PE);

Senador Carlos Portinho (PL-RJ);

Prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL);

Bruno Bonetti, secretário do PL no Rio de Janeiro.

A relação inclui ainda nomes de peso no entorno bolsonarista: Onyx Lorenzoni, Almirante Flávio Rocha, Sebastião Coelho, além dos jornalistas Augusto Nunes e Tiago Pavinatto.

A defesa também pediu que o assessor Marcus Ipiapina seja autorizado como “visita recorrente”, podendo entrar na casa de Bolsonaro em dias úteis sem precisar pedir permissão ao STF a cada vez.

Bolsonaro já tem um pacote de visitas autorizado até 11 de dezembro. Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente recebeu a visita do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). A autorização foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após quase três meses de espera.

Após o encontro, Nikolas afirmou que Bolsonaro enfrenta dificuldades de saúde, mencionando “crises de soluço”, “problemas para dormir” e dores relacionadas à facada de 2018. O deputado também declarou temer pela integridade do ex-presidente caso ele seja levado ao regime fechado.

“Se for para a cadeia, eu acho que tem dificuldade de permanecer vivo”, disse. Segundo o deputado, há quem “queira a morte” de Bolsonaro, embora não tenha citado nomes.