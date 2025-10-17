Câmera flagra suspeito de jogar sacola com ‘chumbinho’ para cães; um dos animais morreu 

A ação foi registrada pela câmera de segurança do imóvel em Jales/SP. Uma das cachorras morreu.

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de jogar uma sacola com “chumbinho” para cães em uma casa na tarde desta quarta-feira (15.out), em Jales/SP. Uma das cachorras morreu.

A ação foi registrada pela câmera de segurança do imóvel. Na imagem, é possível ver que o investigado chega em um carro e arremessa a sacola. Em seguida, ele arranca com o veículo.

A sacola cai próxima ao portão. Um dos cães consegue pegá-la com a boca e ingerir o veneno.

Segundo o boletim de ocorrência, a residência está localizada no bairro Jardim América. A tutora dos animais disse à polícia que ela e o companheiro haviam saído para cumprir alguns compromissos.

Quando retornou ao imóvel, por volta das 17h40, uma das cachorras estava com diarreia, salivação excessiva e espuma branca na boca. A mulher levou o animal para atendimento veterinário, mas, mesmo após a introdução dos medicamentos, a cadela sofreu uma convulsão e não resistiu. No laudo emitido pelo médico veterinário consta que o envenenamento foi a causa da morte.

Por meio do sistema de monitoramento, a mulher constatou que o suspeito havia passado pelo local e jogado a sacola em direção à garagem da casa. Ela registrou o boletim de ocorrência, e a polícia já iniciou as investigações.

Conforme apurado, o suspeito já foi identificado e deve prestar depoimento. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido preso porque o caso não foi considerado flagrante, segundo o delegado.

Após a divulgação da imagem, a polícia recebeu outras denúncias de envenenamento de animais e analisa se os crimes foram cometidos pelo mesmo suspeito.

*Com informações do g1