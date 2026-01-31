CAV enfrenta o Grêmio Prudente na Arena Plínio Marin 

O duelo pela sétima rodada da primeira fase do Paulistão A2 ocorre neste sábado (31), às 18h.

O Clube Atlético Votuporanguense está pronto para enfrentar o Grêmio Prudente neste sábado (31.jan), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelo válido pela sétima rodada da primeira fase do Paulistão A2 de 2026.

A Pantera Alvinegra vem de vitória, de virada, em cima do Monte Azul por 3 a 2, no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP. O resultado colocou o CAV na 4ª colocação da tabela com 11 pontos, desgarrando do ‘bloco da luta’ do G-8, colado no 3º que é o Ituano (12), no 2º que é o Água Santa (13) e na líder Ferroviária (14).

Para enfrentar o Grêmio Prudente, equipe que até na última semana era comandada pelo ex-CAV, Rogério Corrêa, e agora é treinada por outro conhecido: Luciano Dias, o Votuporanguense terá o elenco quase todo à disposição. Sem suspensos por cartões, o treinador Paulo Roberto Santos ainda não contará com o atacante Marcos Nunes, que está em transição, saindo do Departamento Médico. A expectativa é de ele volte a treinar com os colegas nos próximos 10 dias.

Enquanto a Pantera Alvinegra vem consolidando a boa fase na temporada, o Grêmio Prudente não vive exatamente o seu melhor momento, com um início difícil, o time de Presidente Prudente ainda não venceu na Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Em seis partidas, foram quatro empates e duas derrotas.

Apesar do péssimo retrospecto recente, o Carcará vê em uma vitória contra o Votuporanguense, fora de casa, a oportunidade de virar a chave no estadual e quem sabe até sair da zona do rebaixamento, uma vez que é o ‘vice-lanterna’ com apenas quatro pontos conquistados.

Arbitragem

Para a partida entre CAV x Grêmio Prudente à Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira (32 anos), que será auxiliado por Henrique Perinelli Oliveira e Eduarda Gomide Rubio. Já Vinicius Diniz de Camargo será o quarto árbitro e Gilberto Corrale atuará como analista de vídeo.

Ingressos

Os ingressos para CAV x Grêmio Prudente custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda: