Câmara empossa Gaspar e aprova repasse de recursos 

Entidades beneficentes e a Santa Casa de Votuporanga foram beneficiadas pela aprovação dos projetos.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou a transferência de recursos financeiros para a Santa Casa de Votuporanga e entidades beneficentes durante a 1ª sessão extraordinária de 2025, realizada na tarde desta sexta-feira (10.jan), no Plenário ‘Dr. Octávio Viscardi’.

A sessão marcou também a posse do vereador Gaspar (MDB) que herdou a cadeira de Nilton Santiago, uma vez que o parlamentar se licenciou oficialmente da função para assumir a Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

O primeiro projeto de lei autorizou a transferência de recursos financeiros à Santa Casa de Votuporanga, assim considerada entidade privada sem fins lucrativos no valor de R$ 2.200.000,00 – provenientes de recursos próprios do Município, conforme Plano de Trabalho a ser apresentado pela Entidade, a ser pago em parcela única.

O recurso tem como finalidade a manutenção das atividades, estrutura e atendimentos da Santa Casa de Votuporanga.

O segundo projeto aprovado trata-se de recursos provenientes do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

De acordo com a iniciativa, “fica o Poder Executivo autorizado a transferir no exercício de 2025 recursos financeiros através de termo de colaboração e ou termo de fomento, as entidades que especifica, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações e da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.”

“Os valores totais a serem transferidos no exercício de 2025 para cada uma das entidades, a fonte dos recursos para cobertura desses valores e a quantidade de parcelas em que serão divididos os repasses, ficam assim estabelecidos: I – com recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fonte 02).”

“Considerando que esses recursos são essenciais para as entidades poderem desenvolver suas atividades, requeiro a tramitação da matéria em regime de urgência”, justificou o prefeito Seba.

Confira abaixo as entidades que devem ser beneficiadas em até 11 parcelas:

Associação Beneficente Fonte Viva – R$ 439.577,50

Associação Beneficente Irmã Elvira – R$ 624.200,05

Associação Beneficente Irmão Mariano Dias – R$ 676.949,35

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – R$ 339.536,00

Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais do Recanto Tia Marlene – R$ 110.349,20.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3