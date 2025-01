CAV enfrenta a Ponte Preta na Copinha 

A Pantera Alvinegra visitará a Macaca neste domingo (12), em duelo que vale a permanência na competição de base, no Estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul.

O Clube Atlético Votuporanguense já sabe quem será o adversário da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, neste domingo (12.jan), em horário a definir: Ponte Preta. O duelo deve ocorrer na sede do líder do Grupo 2, no Estádio Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul/SP.

O confronto entre a Pantera Alvinegra e a Macaca foi definido com o empate sem gols de Ponte Preta e IAPE, na tarde desta sexta-feira (10), pela terceira rodada da primeira fase da Copinha. Os dois times se classificaram no Grupo 2 e estão garantidos no mata-mata.

Agora, o CAV do técnico Rilla prepara o elenco com força máxima, principalmente com os possíveis retornos de William Boca, poupado na derrota contra o Botafogo, devido já ter um cartão amarelo; além de Fábio que sofreu uma torção no tornozelo; e Enzzo que sentiu um desconforto no adutor.

O duelo aguarda definição do horário por parte da FPF (Federação Paulista de Futebol).

