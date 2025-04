Homem é preso suspeito de tentar sequestrar mulher em Estrela D’Oeste 

Rafael Rodrigues Gonçalves foi preso em um sítio no município de São Francisco/SP. Vítima é de Estrela D’Oeste/SP. Ele também é investigado por perturbação sexual.

Um homem de 23 anos foi preso na última sexta-feira (4.abr) suspeito de uma tentativa de sequestro em Estrela D’Oeste/SP. Ele também é investigado por perturbação sexual. Rafael Rodrigues Gonçalves foi preso em um sítio no município de São Francisco/SP.

Segundo a polícia, a vítima é uma mulher de 27 anos, que havia acabado de sair do trabalho. Ela foi ameaçada de morte pelo suspeito, que jogou o carro em cima dela e a obrigou a entrar no veículo. A vítima conseguiu fugir quando um motociclista apareceu e parou para ajudá-la. Essa tentativa de sequestro aconteceu no final de fevereiro deste ano.

No mesmo dia, o suspeito tentou estuprar outras duas jovens em Urânia/SP. Uma das abordagens foi registrada por uma câmera de segurança. No vídeo, ele ameaça uma adolescente de 17 anos. Inicialmente, o homem reduz a velocidade do carro que ele conduzia, finge que vai pedir uma informação e quando a jovem para de caminhar pela calçada para respondê-lo, diz que está armado e determina que ela entre no veículo. Na ocasião, a Polícia Civil instaurou um inquérito após receber denúncias de perturbação sexual.

Segundo a polícia, o homem agia sempre do mesmo jeito. As três vítimas conseguiram fugir e reconheceram o suspeito na delegacia. Rafael já tem várias passagens pela polícia por crimes de importunação sexual, violência doméstica, lesão corporal, adulteração de veículo, ameaça e injúria.