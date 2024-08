CAV abre venda de ingressos para jogo da volta contra a Francana pelas oitavas 

O Pantera Alvinegro precisará de um empate na Arena Plínio Marin, no sábado (31), às 18h, para se classificar às quartas de final da Copa Paulista e seguir na busca pelo bicampeonato.

O Clube Atlético Votuporanguense abriu a venda de ingressos para o duelo da volta contra a Francana pelas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2024. No primeiro confronto, no último domingo (25.ago), o CAV venceu por 2 a 1 no Estádio José Lancha Filho, em Franca, com gols de Luizão e Bady.

Não há vantagem de resultados iguais no mata-mata. Se a Francana vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga às quartas de final será nos pênaltis. O Pantera Alvinegro joga por um simples empate em casa para avançar.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (31), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

De olho no jogo que definirá a vaga às quartas de final, o Pantera Alvinegro que mantém os ‘pés no chão’ no tocante a vantagem conquistada fora de casa, já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira e seguirá afiando as garras até sexta-feira, na Toca, geralmente às 16h.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

Copa Paulista Sicredi 2024

A segunda fase da Copa Paulista se inicia nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. Não haverá sorteio. Os duelos serão decididos através das campanhas, com o time de melhor recorde enfrentando o de pior e assim sucessivamente.

O Árbitro de Vídeo (VAR) será implementado na Copa Paulista a partir das quartas de final.

O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro de 2025, além de uma premiação de R$ 250 mil. O vice fica com a vaga restante e leva R$ 150 mil.

