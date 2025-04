Grupo MR Soluções Imobiliárias marca presença no Congresso de Locação e Administração de Imóveis 2025

Na última sexta feira 25 de abril de 2025 em São Paulo, aconteceu mais uma edição do Congresso de Locação e Administração de Imóveis — um dos eventos mais relevantes do setor imobiliário brasileiro. E, como não poderia ser diferente, o Grupo MR Soluções Imobiliárias esteve presente com seus sócios Felipe Stach e Gabriela Marques, que acompanharam de perto os debates, novidades e tendências do mercado.

Idealizado por Rony Menezes, o evento reuniu grandes nomes da área, como a Dra. Carolina Pavão e Arlene Gomes, além de profissionais especializados exclusivamente no ramo imobiliário, como contadores, corretores e advogados. A proposta foi clara: trazer uma abordagem técnica, atualizada e multidisciplinar sobre os desafios e oportunidades da locação e administração de imóveis no cenário atual.

Segundo Felipe Stach, participar desse tipo de congresso é essencial para qualquer profissional que queira se manter competitivo e preparado. “Esse já é o segundo ano que participo e posso dizer que cada vez mais o mercado exige conhecimento, atualização e estratégia. Tudo está mudando — desde a legislação até a forma como lidamos com os clientes. É fundamental acompanhar essa evolução”, comentou.

Gabriela Marques também destacou a troca de experiências e o networking como pontos altos do evento: “Estar ao lado de quem vive o mesmo dia a dia que a gente é enriquecedor. São conexões que agregam tanto no lado profissional quanto pessoal”.

Ao final do congresso, Felipe reforçou o compromisso da empresa com seus clientes e deixou um convite especial:

“Estamos cada vez mais preparados para atender com excelência. Convido todos os nossos clientes, parceiros e amigos a conhecerem de perto o trabalho do Grupo MR Soluções Imobiliárias. Nossa missão é entregar soluções personalizadas, com responsabilidade e visão de futuro. O mercado está em movimento, e nós estamos prontos para evoluir com ele.”