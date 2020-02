Buritama – Capital das prainhas 

COLUNA “TURISMO PAULISTA ” – Texto de: Jarbas Favoretto

A cidade é Buritama. Agradável, bonita e bem administrada. Já se chamou Palmeiras, já se chamou Buriti. Sempre recebe os visitantes com calorosa acolhida. Localiza-se às margens do Rio Tietê, na altura de Araçatuba e pertence ao ‘Núcleo de Turismo das Prainhas’.

A Praia Municipal de Buritama está entre as melhores da região.

Ali são proporcionadas atividades de lazer aos freqüentadores e até torneios de jet-ski, campeonato de vôlei de praia, torneio de pesca, etc.

Há um Parque Turístico às margens do Tietê que oferece um enorme e convidativo espaço.

Há passeios em moderno barco de recreio, o famoso “Odisséia” e um excelente Park Hotel junto ao Iate Clube Tietê. Visite Buritama.

CRIME COMETIDO, AINDA NÃO REPARADO

TurisMetrô era um programa de roteiros turísticos oferecido pela SPTuris, órgão da Prefeitura da Capital em parceria com o Metrô, para que paulistanos e visitantes usassem seus fins de semana para conhecer melhor a cidade de São Paulo com apenas 1 (uma) passagem de metrô e de maneira divertida.

Cinco diferentes bons roteiros que o TurisMetro oferecia gratuitamente nos fins de semana eram: Liberdade, Luz, Paulista, Sé e Teatro Municipal.

Para cada roteiro, era necessário, apenas, um bilhete de metrô.

Todos os roteiros do TurisMetrô sempre conduzidos por ótimos guias bilíngues, de uma das principais Agências de Turismo Receptivo, que contavam aos usuários a história da região e de alguns de seus principais pontos turísticos.

Saídas da Estação Sé do Metrô, sábados e domingos, às 9h.

POIS BEM….

O que tudo funcionava com perfeição e, claro, com grande procura e com 96% de satisfação e elogios, de uma hora para outra, ou melhor dizendo, quando assumiu o prefeito Haddad, ele simplesmente mandou cancelar tudo.

Aquele que se dizia simpático ao turismo, passou a ser considerado um mentiroso e vilão do turismo, segmento que traz enormes dividendos para a nossa capital.

Depois, ciou-se uma Secretaria Municipal de Turismo, muda-se prefeito….

Porém, tudo continua sem comando, sem profissionais da área, sem inteligência, sem quem tenha a hombridade de cuidar do turismo da capital, embora receba para isso.

E, ainda, sem o TurisMetrô !!! Papelão !!!

ARTIGO 180

O Artigo 180 da nossa Constituição Federal reza que: “- A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o Turismo como fator de desenvolvimento social e econômico”.

Desde 1988 as nossas autoridades não leem a nossa Constituição!

PRAIA DO PAULISTANO

Uma praia com muitos parques e muitas opções de lazer em plena capital paulistana é o que temos na Represa de Guarapiranga, um dos grandes pontos de encontro da cidade.

Em seu entorno temos sete parques, aparelhos de ginástica, ciclovia, brinquedos para as crianças, não faltando inúmeros restaurantes

Há escunas disponíveis para passeios que possibilitam panorama exuberante das paisagens naturais oferecidas pelo lugar.

A Represa de Guarapiranga é procurada cada vez mais, e ao longo de todo o ano. Como diz o entusiasta antes vereador e agora deputado federal Antônio Goulart: “- Quem foi que disse que para aproveitar o verão é preciso o paulistano seguir para o Litoral?”

