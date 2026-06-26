Bolsonaro recebeu visitas de agentes depois de perda de sinal de tornozeleira; suspeita era de nova violação

Episódio aconteceu na última sexta-feira (19), dia de jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram até a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite da última sexta-feira (19.jun) após a tornozeleira eletrônica utilizada por ele apresentar uma falha no sinal de GPS. A ocorrência foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela corporação nesta sexta-feira (26), responsável pelo monitoramento do equipamento.