Bolsonaro recebeu visitas de agentes depois de perda de sinal de tornozeleira; suspeita era de nova violação

Episódio aconteceu na última sexta-feira (19), dia de jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.
Agentes da Polícia Militar do Distrito Federal foram até a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro na noite da última sexta-feira (19.jun) após a tornozeleira eletrônica utilizada por ele apresentar uma falha no sinal de GPS. A ocorrência foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela corporação nesta sexta-feira (26), responsável pelo monitoramento do equipamento.
Segundo a PMDF, a central de monitoramento registrou um alerta de perda de sinal às 18h57. Inicialmente, Bolsonaro foi contatado por telefone e orientado a se deslocar para uma área externa da residência para tentar restabelecer a comunicação com os satélites.
Como o problema persistiu, uma equipe presencial foi enviada à casa do ex-presidente às 20h04. Os agentes realizaram uma inspeção no equipamento e concluíram que a tornozeleira não apresentava sinais de violação ou danos.
De acordo com o relatório encaminhado ao STF, a estrutura do dispositivo estava intacta e os indicadores luminosos funcionavam normalmente. Os policiais também informaram que Bolsonaro atendeu prontamente à orientação para se deslocar a um local com melhor visada para os satélites.
“Na análise restou constatado: estrutura do dispositivo intacta, leds acesos e com sinalização em cadência normal. Solicitação de deslocamento para visada de satélites, prontamente atendida pelo monitorado”, diz o documento.
Após a visita dos agentes e o restabelecimento da conexão, o equipamento voltou a funcionar normalmente, sem necessidade de substituição da tornozeleira.
O ex-presidente já tentou violar a tornozeleira eletrônica quando estava em casa com um ferro de solda, em novembro de 2025. Na ocasião, o Centro de Monitoração da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal recebeu um alerta de que havia algo grave com a sua tornozeleira. Ele foi preso preventivamente depois do episódio, quando disse que havia usado a solda por curiosidade.
*Com informações da Agência Brasil