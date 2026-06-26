Número de mortos em terremoto na Venezuela sobe para 920

Governo venezuelano também disse que há 3.360 feridos e que 383 edifícios desabaram ou ficaram danificados, maioria em La Guaira. Balanço é provisório.

O número de mortos por conta dos terremotos na Venezuela subiu nesta sexta-feira (26.jun) para 920 pessoas, segundo um balanço atualizado do governo venezuelano às 14h20 de Brasília.