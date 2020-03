Bolsonaro diz que teste de coronavírus deu negativo

Presidente foi submetido a exames depois que seu secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, testou positivo para a doença.

O resultado do exame do presidente Jair Bolsonaro deu negativo para coronavírus. A informação foi publicada na página oficial do presidente no Facebook no início da tarde desta sexta-feira, 13.

Bolsonaro fez o exame nesta quinta-feira, 12, após o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, ter tido teste confirmado para a doença. Ele viajou com o presidente aos Estados Unidos e esteve boa parte do tempo ao seu lado.

Outros integrantes da comitiva que viajaram para os Estados Unidos também estão sendo chamados para fazer o exame.