Programa de TV busca maquiadores voluntários para oficinas no Hospital de Amor

O programa “De Bem com Você – a Beleza Contra o Câncer”, coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) está com inscrições abertas para maquiadores profissionais voluntários atuarem em suas oficinas de automaquiagem gratuitas. O evento acontecerá uma vez por mês no Hospital de Amor, localizado na cidade de Jales (SP).

O objetivo do programa “De Bem com Você – A Beleza Contra o Câncer” é proporcionar uma melhora na aparência comprometida pelo tratamento e, como consequência, elevar a autoestima promovendo qualidade de vida durante e pós-tratamento.

Todas as oficinas são ministradas por maquiadores profissionais voluntários. Para mais informações sobre o programa, entre no site www.debemcomvoce.org.br.

Os candidatos podem fazer a inscrição no programa até o dia 15/03, pelo e-mail: imprensa@hcancerjales.com.br. (Fonte: A Voz das Cidades)