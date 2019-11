BKO WAVE – Lançada em Votuporanga a construção de  176 apartamentos em Rio Preto

O lançamento aconteceu na noite desta ultima terça-feira (5) na Decor House Show, que fica anexo ao Hotel Ville Gramadao.

Considerado pelos empreendedores do investimento como uma evolução em todos os sentidos, a BKO Incorporação e Construção, por meio do seu gerente comercial, Bruno Madi, garante que mais do que mudar de casa o comprador vai mudar de vida! “São 176 apartamentos que serão construídos no ‘quintal’ do Shopping Iguatemi Rio Preto. São imóveis na planta com 48 m2, 1 dormitório e uma vaga na garagem; e 70 m2 com 2 dormitórios (1 suíte) e 1 ou 2 vagas”, explica.

Na área comum explicou o gerente comercial, serão construídos salão de festas, área fitness, piscina semi-olímpica, churrasqueira, forno de pizza e brinquedoteca.

“O empreendimento que fica localizado ao lado do Shopping Iguatemi promete ser o mesmo sucesso do já implantado Comercial Business São José Do Rio Preto, projeto construído pela BKO e que foi um grande sucesso de vendas. Se trabalhar perto Shopping existem uma porção de vantagens, morar então pode ser uma questão de qualidade de vida”, frisa Madi.

No mesmo evento, em que compareceu a imprensa, o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura; o secretario dos recursos humanos, Emerson Pereira; o Reitor da Unifev, Osvaldo Gastaldon, arquitetos, construtores, investidores, entre outros convidados, ficou estabelecido que em Votuporanga a Chino Imóveis, que foi representada por Neto Bolotario, ficará com a responsabilidade pelas vendas dos imóveis.