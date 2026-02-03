Chamadão EJA: Votuporanga reforça Campanha Nacional para ampliar acesso à educação

Iniciativa do Ministério da Educação busca atrair jovens, adultos e idosos que ainda não concluíram os estudos; campanha segue até 13 de fevereiro.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Educação, reforça a participação do município na campanha nacional “Chamadão da EJA”, promovida pelo Ministério da Educação (MEC). A ação tem como objetivo mobilizar jovens, adultos e idosos que não concluíram o Ensino Fundamental para que se inscrevam na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A campanha segue até o dia 13 de fevereiro e integra o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, iniciativa do Governo Federal que reúne dados de todo o país e evidencia que, apesar dos avanços alcançados na educação, o analfabetismo e a baixa escolaridade ainda fazem parte da realidade de muitos brasileiros.

Em Votuporanga, os dados que compõem o panorama nacional indicam que ainda há pessoas que não sabem ler e escrever ou que não concluíram a educação básica, especialmente jovens que precisaram abandonar a escola precocemente, além de adultos e idosos que, ao longo da vida, não tiveram acesso ou condições de permanência nos estudos. Esse cenário reforça a importância de ações de conscientização e busca ativa, como o Chamadão da EJA.

A secretária da Educação, Sílvia Letícia, destaca que a EJA é uma oportunidade de retomada dos estudos de forma gratuita e acessível: “A Educação de Jovens e Adultos oferece aulas organizadas de maneira flexível, pensadas para pessoas que trabalham, cuidam da família e possuem outros compromissos no dia a dia. Mais do que aprender a ler e escrever ou concluir etapas escolares, a EJA representa mais autonomia, autoestima, inclusão social e melhores oportunidades no mercado de trabalho”, afirma.

Durante o período da campanha, as equipes da Educação Municipal e da Comunicação da Prefeitura, intensificam a divulgação das informações por meio de cartazes em pontos estratégicos da cidade, como unidades de saúde, praças públicas e supermercados, além da utilização de carro de som, que percorre bairros e regiões mais afastadas. A proposta é alcançar quem mais precisa, muitas vezes por meio da indicação de familiares, amigos, vizinhos e lideranças comunitárias.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, localizado na Rua Itacolomi, nº 3.095, bairro Patrimônio Velho. Mais informações pelo telefone (17) 3421-4090.