Bazar do Bem realiza liquidação com peças por R$2

O Bazar do Bem realiza uma liquidação especial nesta quarta-feira (7.ago) onde todas as peças estarão sendo vendidas por apenas R$2. Esta é uma excelente oportunidade para a comunidade adquirir roupas e acessórios a preços acessíveis, ao mesmo tempo em que contribui com a Santa Casa de Votuporanga.

Toda a renda arrecadada com a liquidação será integralmente revertida a Instituição. O Hospital é uma referência na região, oferecendo atendimento de média e alta complexidades e beneficiando milhares de pacientes. Através de ações como o Bazar do Bem, a Santa Casa consegue manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados, além de adquirir novos equipamentos e suprimentos necessários para o seu funcionamento.

O Bazar do Bem conta com uma variedade de peças de vestuário e acessórios, todas em bom estado. A equipe do Bazar trabalha com dedicação para garantir que todas as doações sejam cuidadosamente selecionadas e disponibilizadas para venda.

Venha participar dessa ação solidária, renove seu guarda-roupa e ajude a Santa Casa de Votuporanga a continuar realizando um trabalho essencial para a saúde da nossa comunidade.

Sobre o Bazar

O Bazar do Bem é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e, com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital. Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região.

A população destina itens novos e também usados. Toda a renda é para a Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h30 até as 17h. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9133, ramal 2293.