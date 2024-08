Eliminatórias: Seleção brasileira vai enfrentar o Equador no Couto Pereira, em Curitiba 

Partida da sétima rodada da competição acontece em 6 de setembro.

A CBF escolheu o estádio Couto Pereira, em Curitiba, como palco do próximo jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A capital do Paraná vai abrigar o duelo contra Equador, no dia 6 de setembro, pela sétima rodada da competição.

A Seleção volta a jogar em Curitiba após mais de duas décadas. A última vez foi em novembro de 2003, quando empatou com o Uruguai por 3 a 3, pelas Eliminatórias, no estádio Pinheirão.

Inicialmente, a CBF trabalhava com a possibilidade de levar a partida contra o Equador para Porto Alegre, também como forma de solidariedade ao povo gaúcho pela tragédia provocada pelas enchentes. Porém, por questões logísticas, preferiu postergar a ida ao Rio Grande do Sul.

A entidade informou que escolheu o Couto Pereira pelo “bom estado do gramado do Couto Pereira e a localização de Curitiba”, que fica a uma hora e meia de viagem de avião do Paraguai.

A data Fifa de setembro será a primeira depois da queda do Brasil nas quartas de final da Copa América, para o Uruguai. Também marcará a estreia de Dorival Júnior nas Eliminatórias.

O Brasil vem de três derrotas na competição e busca se reabilitar. Em 2023, ainda com Fernando Diniz, a Seleção perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Com sete pontos, a equipe canarinho ocupa a sexta colocação, a última a garantir vaga direta na Copa de 2026. Já o Equador está no quinto lugar, com um ponto a mais.

Depois desse duelo, o Brasil enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro.

*Com informações do ge