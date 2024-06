Banho quente faz mal para a pele? Veja quais cuidados tomar no inverno

Dermatologista indica banhos com água em temperatura próxima à do corpo humano.

A chegada do inverno ao Brasil, às 17h50 desta quinta-feira (19.jun), abriu de vez a temporada de banhos quentes. O artifício usado, sobretudo, para driblar as baixas temperaturas também traz consigo um lado ruim, já que a água quente é prejudicial para a saúde da pele, do couro cabeludo e do próprio cabelo.

Em entrevista, a dermatologista Márcia Linhares, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SDB), explicou os efeitos ruins do hábito de tomar banhos muito quentes no inverno.

Conforme apontou a médica, a água quente aumenta a secreção da glândula sebácea, deixando o couro cabeludo mais oleoso e facilitando a proliferação de fungos que causam caspa. No cabelo, o efeito é o inverso, já que os fios ficam muito ressecados, sem brilho e quebradiços.

Linhares relata ainda que, no corpo, o banho quente quebra a barreira que protege a pele e pode desencadear dermatites, doenças que costumam se agravar com a baixa umidade típica do inverno.

“[A quebra da barreira protetora] promove o ressecamento, o prurido (coceira) após o banho e até o surgimento de placas vermelhas, chamadas de dermatite. A pele fica grossa, áspera, e pode aumentar a incidência de urticárias à água quente em pessoas predispostas”, explica a dermatologista.