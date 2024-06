Danilo Campetti deve assumir vaga na ALESP 

O policial federal que é de Votuporanga/SP e segundo suplente a deputado estadual, deve assumir uma cadeira na Assembleia paulista nos próximos dias, após um arranjo político.

O policial federal e segundo suplente a deputado estadual, Danilo Campetti, que é de Votuporanga/SP, deve assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) nos próximos dias. O titular da vaga, o parlamentar Rui Alves vai assumir o cargo de secretário municipal do Turismo na gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Desta forma, com a saída de Alves, a secretária estadual de Esportes, Helena dos Santos Reis, que é a primeira suplente, cumpriria a formalidade de assumir o cargo e, em seguida, retornaria para o comando da pasta. Por sua vez, Danilo Campetti, que é o segundo suplente, assumirá como deputado na Casa. A previsão é de que toda essa articulação seja concluída até a próxima semana.

A ida de Campetti para Alesp fez parte de um arranjo político encabeçado pelo Republicanos, o partido do agente federal, e do governador Tarcísio de Freitas. O desembarque do votuporanguense na Alesp ocorre após ele cogitar disputar a eleição como candidato a vereador em Rio Preto na chapa organizada pelo presidente local do Republicanos, Diego Polachini.

O tema foi abordado durante o Podcast Diário do Rodrigo Lima, que contou com a participação do presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

Danilo Campetti já foi informado que ele seria empossado como deputado nos próximos dias. Ele fará parte da base do governo Tarcísio na Alesp. Ele, no entanto, não vai comentar o assunto até a nomeação no Diário Oficial.

*Com informações do Diário do Rodrigo Lima