Bahia faz consulta pelo goleiro Weverton, do Palmeiras 

Tricolor busca reforço para o gol desde 2025.

O gol continua como uma das posições buscadas pela diretoria do Bahia para reforçar a equipe. O Tricolor fez consulta ao estafe do goleiro Weverton, do Palmeiras, e aposta em um modelo de negócios atrativo para contratar o jogador de 38 anos.

A ideia do Tricolor é oferecer um salário maior ao arqueiro palmeirense, além de três anos de contrato, mais um baseado na performance do atleta no último ano do possível vínculo com o Esquadrão.

Desde o ano passado que o Bahia busca um goleiro para dar segurança à posição. O Tricolor tentou contratar Everson, do Atlético-MG, no início de 2025, mas o arqueiro renovou com o Galo. Pau López, do Girona, também foi tentado.

Durante a busca por um novo goleiro, Marcos Felipe, que estava em baixa, deixou o Bahia. O clube então se reforçou com João Paulo, que chegou por empréstimo do Santos até junho de 2026. Mas quem se firmou mesmo foi Ronaldo, que emplacou sequência de grandes atuações, tomou conta da posição e foi comprado pelo Bahia no fim de 2025.

Carreira de legado no Palmeiras

Com passagens por Portuguesa, Botafogo-SP, América-RN, Oeste, Corinthians e Athletico, Weverton foi campeão olímpico com a Seleção em 2016, no Rio de Janeiro, e defende as cores do Palmeiras desde 2017.

No clube paulista, o goleiro fez 448 jogos e conquistou 12 títulos: duas Libertadores, três Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e quatro Paulistões.

*Com informações do ge