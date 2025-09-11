Caso Sato: DIG de Votuporanga prende mais dois suspeitos de envolvimento no latrocínio dos irmãos 

Os investigadores descobriram que A.S., de 42 anos, morador de Diadema/SP, é pai de santo e realizava trabalhos espirituais para M.G., de Sorocaba/SP, e K.R.G., vizinho das vítimas em Votuporanga, que constrangeu a vítima Roberto Massao Sato, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo a realizar transferência PIX.

A DIG (Delegacia Investigações Gerais) de Votuporanga/SP prendeu mais dois envolvidos no latrocínio dos irmãos Gilberto Teruo Sato, de 73 anos, e Roberto Massao Sato, de 70, no dia 4 de julho (sexta-feira), dentro da casa onde as vítimas moravam no bairro São Judas Tadeu, em Votuporanga.

De acordo com o apurado, o crime só foi descoberto três dias depois, após uma sobrinha das vítimas, desconfiando da falta de contato com os tios, ir até a casa deles na Rua Atílio Pozzobon, ver o que tinha acontecido, momento em que os encontrou já sem vida. Gilberto estava sobre a cama do quarto e Roberto estava em uma poltrona na sala. Ambos foram mortos com golpes de um objeto ainda não identificado, provavelmente um pedaço de madeira ou uma barra de ferro.

De lá para cá, dois suspeitos foram presos, K.R.G., de 44 anos (vizinho de muro das vítimas) e V.C.M.S., de 37, contudo, após o aprofundamento das investigações, V.C.M.S., teve prisão preventiva revogada pela Justiça e arquivamento determinado pelo Ministério Público.

No entanto, o trabalho de investigação da DIG prosseguiu e os agentes identificaram que na data do crime foram subtraídos um veículo Toyota/Corolla (posteriormente recuperado pela polícia), aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Também foram transferidos valores da conta bancária de Roberto Massao Sato enquanto ele estava rendido no interior do imóvel.

Prosseguindo no trabalho de investigação desenvolvido pela DIG, foram identificados dois homens que colaboraram para o crime de extorsão, recebendo valores em suas contas bancárias.

De acordo com a Polícia Civil, durante a ação criminosa, K.R.G., constrangeu a vítima Roberto, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo a realizar transferência PIX no valor de R$ 2 mil para a conta de M.G., operação consumada às 14h38min do dia 4 de julho de 2025.

Os agentes identificaram M.G., de 24 anos, morador de Sorocaba/SP, que recebeu o valor em sua conta, oriundos da conta da vítima. Posteriormente, às 15h19, M.G., dirigiu-se até a agência do Banco do Brasil e sacou R$ 1 mil. Às 15h23min, transferiu R$ 1 mil para A.S., ficando com R$ 500,00.

Também foi apurado o envolvimento anterior dos comparsas e como se conheceram: A.S., de 42 anos, é pai de santo e realizava trabalhos espirituais para M.G., de Sorocaba, e K.R.G., de Votuporanga.

A DIG identificou que A.S., atuou como intermediário, viabilizando o fornecimento da conta bancária de M.G., para receber o produto da extorsão, mediante ajuste prévio de posterior divisão dos valores.

Em agosto, a DIG de Votuporanga cumpriu mandados de busca e apreensão no endereço de M.G., em Sorocaba, e de A.S., em Diadema/SP. Na ocasião, foram apreendidos seus aparelhos de telefone celular e ambos foram interrogados, robustecendo os elementos informativos.

No aparelho celular de M.G., foram localizados diversos CPFs e dados cadastrais de terceiros, evidenciando atividade habitual como “conteiro” em crimes patrimoniais, além de fotografias onde ostentava simulacro de arma de fogo.

Assim, restou apurado que M.G., e A.S., concorreram para a prática do crime de extorsão, já que viabilizaram o recebimento da transferência bancária, delito pelo qual foram indiciados.

A autoridade policial indiciou ambos e representou pela prisão preventiva dos investigados.

Nesta manhã foi deflagrada operação policial pela DIG de Votuporanga, com apoio do GOE de Diadema, para cumprimento dos mandados de prisão.

Durante os trabalhos, foram localizados e presos M.G., em um hotel de Sorocaba, e A.S., em seu apartamento em Diadema.

Os presos foram encaminhados para os Distritos Policiais respectivos de cada área, onde permaneceram à disposição da Justiça.