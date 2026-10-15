CTMO e Senac oferecem cursos gratuitos de Fluxo de Caixa e Inteligência Artificial para Mídias Sociais

Capacitações têm 20 vagas cada e inscrições abertas pelo site EmpregaVotu; aulas começam em novembro.

Quem deseja aprimorar conhecimentos e ampliar as oportunidades profissionais já pode se inscrever em dois cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Senac, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO). As capacitações são nas áreas de Fluxo de Caixa e Inteligência Artificial para Mídias Sociais, com 20 vagas disponíveis para cada curso.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.empregavotu.com.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e ensino médio incompleto.

O curso de Fluxo de Caixa está previsto para ocorrer de 3 a 12 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, com aulas no CTMO. A capacitação é voltada a quem deseja desenvolver conhecimentos sobre organização e controle financeiro, contribuindo para uma melhor gestão de recursos e das atividades profissionais.

Já o curso de Inteligência Artificial para Mídias Sociais será realizado de 3 a 13 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no Senac. A formação busca ampliar os conhecimentos sobre o uso da inteligência artificial na produção de conteúdos e nas estratégias de comunicação para mídias sociais.

A iniciativa reforça a parceria entre o Município e o Senac na oferta de qualificação profissional gratuita, aproximando a população de novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CTMO pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 208, ou com o Senac pelo (17) 3426-6708.