CAV apresenta o atacante Orlando Júnior 

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (19.ago), a chegada do atacante Orlando Júnior, de 26 anos, para reforçar o poder de fogo do Pantera Alvinegro na sequência da Copa Paulista e Paulistão A2 de 2025.

O jogador desembarcou na Arena Plínio Marin por empréstimo junto ao Paranavaí. Formado na base do Spartax, Orlando Júnior passou por Botafogo-PB, Volta Redonda, Marília, Resende, Linense, Boa Esporte e Paranavaí, onde estava disputando a divisão de acesso do Campeonato Paranaense 2024 junto com o Wendel Jr.

O atacante já se apresentou e treina com o elenco do Votuporanguense sob comando do técnico Rogério Corrêa, inclusive, à disposição para a partida ida das oitavas de final da Copa Paulista contra a Francana, no domingo (25), às 10h30, no Estádio José Lancha Filho, em Franca/SP.

