Jovem é morto a tiros na calçada de casa em Jales 

Vítima de 22 anos foi atingida por disparos após suspeito descer de carro no bairro Vila União. Polícia Civil investiga o caso e ninguém foi preso até o momento.

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros neste sábado (29.nov) na calçada de casa, na Rua João Antônio de Carvalho, no bairro Vila União, em Jales/SP.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. A vítima, identificada como Kauan Fernandes, estava na calçada quando o motorista de um carro desceu do veículo e efetuou os disparos contra ela. O Serviço de Resgate foi acionado, mas Kauan morreu ainda no local.

A mãe da vítima presenciou toda a ação. Muito abalada, afirmou ter reconhecido o autor e repassou as características aos investigadores. Ela relatou que o crime teria relação com um conflito envolvendo a ex-namorada de Kauan, que estaria em novo relacionamento com o suspeito. Segundo ela, a jovem teria manifestado interesse em retomar o relacionamento com Kauan, o que teria motivado o ataque.

A irmã e a mãe da vítima prestaram depoimento na Delegacia de Jales. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo coletadas para auxiliar na identificação do autor. O corpo de Kauan foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis para necropsia.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio qualificado por motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. Até o momento, ninguém foi preso.