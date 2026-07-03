Portões abertos para o agro: lançamento oficial dá a largada para a 63ª EXPO Rio Preto

Com entrada e estacionamento gratuitos, feira agropecuária traz como novidades o inédito rodeio em carneiro, restaurante kids e shows nacionais aos finais de semana.

Sob o tema “A EXPO é nossa. O Agro é de todos”, começou oficialmente a contagem regressiva para a 63ª EXPO Rio Preto. O lançamento da edição 2026 foi realizado na noite desta terça-feira, 30 de junho, em uma cerimônia especial Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, marcando a apresentação das novidades que prometem movimentar a região entre os dias 1º e 16 de agosto.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e apresentada pela Faesp/Senar, a 63ª EXPO Rio Preto é reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a maior do Estado de São Paulo em número de animais. Este ano, o evento ganha o reforço da Gaetan Shows e Eventos, empresa de São José do Rio Preto, que atua como correalizadora.

Toda a programação de lazer, os shows e o acesso ao complexo — incluindo a entrada e o estacionamento — serão totalmente gratuitos para a população.

“A gente precisa fazer a integração do agro com o público urbano. A gente precisa integrar a família do produtor com a família que mora na cidade, porque todos precisamos do agro. Por isso o slogan na nossa feira enfatiza que o agro é de todos”, comenta a secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, Carina Ayres.

A 63ª EXPO Rio Preto terá início sob fortes expectativas. Após gerar cerca de R$ 40 milhões em negócios, reunir mais de 90 expositores e 102 mil pessoas presentes, o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio Candido, declarou que espera um crescimento de 20% a 30% nos números de 2026.

‘’A nossa expectativa é de gerar R$ 50 milhões em negócios, além de aumentar o número de animais e visitantes. Eu acredito num aumento de até 30% em todos os números desta edição. Nós teremos uma frequência maior de pessoas presentes e acredito que isso vai acontecer’’, afirma o prefeito rio-pretense.

Novidades na EXPO 2026: grandes shows e entretenimento completo para a família

Se a excelência técnica comanda as pistas de julgamento, o entretenimento promete encantar o público em geral. A grade de grandes shows trará nomes consagrados do cenário musical nacional aos finais de semana, como as duplas Lourenço e Lourival, Jads e Jadson e Matogrosso e Mathias. No dia 9 de agosto (domingo), em celebração ao Dia dos Pais, haverá uma programação especial com o show de Lourenço e Lourival no palco principal e a apresentação da Orquestra de Viola. Uma grade paralela com artistas locais e regionais também está em construção.

As atrações infantis foram pensadas para garantir a diversão segura das crianças de forma totalmente gratuita. A estrutura contará com apresentações de personagens do mundo infantil, teatro, shows da banda Kombinados e da Ana Castela Cover, além de recreação com pintura facial, oficina de desenhos e escultura de balões.

A estrutura de convivência familiar foi ampliada para a edição de 2026. O Recinto de Exposições abrigará três restaurantes — incluindo a grande novidade do restaurante kids — praça de alimentação completa, o inédito rodeio em carneiro e o retorno da fazendinha com mini animais, um sucesso na edição de 2025, proporcionando uma experiência imersiva e inesquecível para visitantes de todas as idades.

“Nosso objetivo é trazer uma grade de atrações diversificada, com foco principalmente nas crianças, por isso trouxemos a novidade que é o rodeio em carneiros”, destaca Leandro Gaetan, da Gaetan Shows e Eventos, correalizadora da 63ª EXPO Rio Preto. “Estamos com uma estrutura para dar todo conforto aos visitantes de maneira que as famílias possam chegar pela manhã e passar o dia dentro do recinto, aproveitando todas as atrações da feira, como shows, exposições de animais, restaurantes e praça de alimentação”, reforça Gaetan.

Duas etapas e foco no aperfeiçoamento técnico

Para garantir o melhor aproveitamento de pecuaristas, expositores e do público técnico, a feira será dividida de forma estratégica em duas etapas produtivas. A Etapa Corte, de 1 a 9 de agosto, é dedicada à cadeia de gado de corte, o período incluirá a prestigiada etapa Nelore Ouro. Já a Etapa Leite, de 12 a 16 de agosto, é voltada à bacia leiteira, com destaque para a realização do tradicional Torneio Leiteiro.

O pilar técnico da EXPO contará com julgamentos de gado, leilões, além de exposições de raças equinas e bovinas de alta linhagem genética. Entre as variedades já confirmadas estão Nelore Padrão, Mocho e Pintado, Guzerá, Simental, Sindi, Santa Gertrudis, Gir Leiteiro, Girolando e equinos da raça Mangalarga. O conhecimento técnico e a inovação tecnológica ganham palco central com a realização dos encontros e painéis do InterTechs Agro.

“Tudo o que a gente quer trazer para a EXPO, como a melhor genética e as palestras técnicas, é para que o produtor tenha a melhor produtividade, o melhor aproveitamento do seu negócio. Então a gente precisa da exposição, porque ela é a nossa vitrine, é a vitrine do produtor e a vitrine do agro da nossa região”, enfatiza Carina Ayres.

Inovações para o produtor

A 63ª EXPO Rio Preto contará com projetos importantes para o agronegócio regional. Um novo centro de excelência será lançado durante a exposição em parceria com o Sistema FAESP/SENAR-SP, presidido por Tirso Meirelles.

“Estamos fazendo sete centros de excelência. E um deles vai ser aqui em Rio Preto, de cacau com seringueira. Vai ser um belo Centro de Excelência”, diz Meirelles “Será um polo de nível nacional, que vai trazer pessoas do Brasil todo para acompanhar o desenvolvimento do nosso agronegócio’’, esclarece Meirelles.

O empreendimento conta com investimento de R$ 70 milhões, entre infraestrutura e equipamentos. “Será um aporte de R$ 70 milhões para o nosso município, para o pequeno e médio produtor’’, reforçou Carina Ayres.

Outro projeto importante para Rio Preto e que será feito em parceria com o Governo Federal é a criação do Polo de Agricultura Irrigada com foco na produção sustentável. “Estamos trazendo para Rio Preto um centro para ser um polo irrigante para os nossos pequenos e médios produtores”, enfatiza a secretária.

63ª EXPO Rio Preto 2026