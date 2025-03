Anvisa suspende venda de creme dental da Colgate após relatos de efeitos adversos

Os principais sintomas relatados são: inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral), sensação de ardência, dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27.mar), a suspensão da venda de todos os lotes da pasta de dente Colgate Total Clean Mint — nova versão da Colgate Total 12 — em todo o País, após relatos de efeitos adversos. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União.

A ação é baseada na Lei 6.360/1976. A norma estabelece que, em caso de risco à saúde, é possível suspender a comercialização ou distribuição até que se esclareçam as questões relacionadas à segurança do produto.

Em nota, a Colgate afirma estar ciente da decisão da Anvisa e diz ter conseguido reverter a interdição com recurso na Justiça. Questionada pela reportagem, porém, a empresa não apresentou a decisão nem o número do processo. A Colgate informa que segue tomando todas as medidas cabíveis para interagir com a agência e demonstrar a segurança do produto.

“É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes — como fluoreto de estanho, corantes ou sabores”, enfatiza a Colgate.

Segundo a Anvisa, a decisão “é resultado de uma avaliação de risco” e “foi adotada diante da ocorrência de um número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto creme dental Colgate Total Prevenção Ativa, lançado no País em julho de 2024 com nova formulação”.

De acordo com a Anvisa, não existe determinação de recolhimento do produto nos pontos de venda, mas ele deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou ao uso.

“A interdição cautelar é uma medida preventiva e temporária para proteger a saúde da população e permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e conclusão do caso”, afirma a Anvisa. Por lei, a interdição pode durar até 90 dias.

O que aconteceu?

De acordo com a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março de 2025, foram registradas oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca.

Os principais sintomas relatados são: inchaço (amígdalas, lábios e mucosa oral), sensação de ardência, dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão.

A versão anterior empregava fluoreto de sódio, enquanto o novo produto utiliza fluoreto de estanho, um composto com eficácia antibacteriana, segundo dentistas.

Em nota ao Estadão em 21 de março, a empresa afirmou que o fluoreto de estanho é seguro, eficaz e amplamente usado em cremes dentais ao redor do mundo.

A Colgate disse também que a nova fórmula era “o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil” e que os produtos e ingredientes “passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo”.

*Com informações do Estadão

