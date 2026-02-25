André Silva treina com o elenco e se aproxima de retorno no São Paulo 

Atacante encerrou transição física e voltou a treinar com o grupo após mais de cinco meses.

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após um dia de folga depois da vitória sobre o Bragantino e a classificação à semifinal do Campeonato Paulista. André Silva encerrou o período de transição física e treinou normalmente com o grupo.

Foi a primeira atividade do atacante desde agosto do ano passado. Na época, o atleta sofreu duas lesões sérias no joelho, no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior.

André Silva optou por um tratamento conservador e não passou por cirurgia. O atacante participou de todo a atividade com os companheiros e está perto de retornar aos gramados. Em 2025, o jogador participou de 43 jogos e marcou 14 gols.

Os atletas que foram titulares contra o Bragantino fizeram um trabalho regenerativo e só foram ao gramado para uma corrida. O restante, incluindo André Silva, fez um trabalho com bola. A comissão técnica convocou atletas das categorias de base para integrar o treino, que contou com um 11 contra 11 para simular diferentes formações.

O São Paulo encara o Palmeiras no próximo final de semana, fora de casa, pela semifinal do Campeonato Paulista. Antes disso, o Tricolor terá compromisso contra o Coritiba, nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Couto Pereira, pela quarta rodada do Brasileirão.

*Com informações ge