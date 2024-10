Ranking da Fifa: Portugal, de Cristiano Ronaldo, sobe; Argentina segue líder 

Seleção brasileira segue na quinta posição mesmo após vitórias nas duas últimas rodadas das Eliminatórias.

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a última atualização do ranking de seleções. E a principal novidade é Portugal, que passou do oitavo para o sétimo lugar, ultrapassando a Holanda. Ao todos, foram 175 jogos na última Data Fifa. O top-10 não teve alterações, com a Argentina, atual campeã mundial, seguindo na liderança.

O Brasil seguiu na quinta posição mesmo após as vitórias nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Peru.

A próxima edição do ranking sai na segunda quinzena de novembro.

Confira o ranking da Fifa atualizado:

Argentina

França

Espanha

Inglaterra

Brasil

Bélgica

Portugal

Holanda

Colômbia

Itália

*Com informações do ge

