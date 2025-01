Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica em janeiro 

Segundo o clube, pagamento previsto para o quinto dia útil será realizado na semana que vem com a entrada de novas receitas.

O Corinthians atrasou os salários dos jogadores e da comissão técnica que seria pago no quinto dia útil deste mês de janeiro.

O clube, procurado, confirmou que os salários serão pagos na próxima semana, junto com a antecipação dos direitos de imagem, normalmente quitados no dia 20 de cada mês.

Segundo fontes consultadas pelo ge, por mudanças neste fluxo de receitas para a virada de 2024 para 2025, o atraso de alguns dias para os salários de janeiro era algo esperado pelo departamento financeiro.

O atraso em janeiro é enxergado pela direção corintiana como uma exceção, algo que não deve se repetir durante o ano graças à entrada de receitas esperadas e outros ainda em negociação.

Entre os valores que devem entrar no caixa corintiano na semana que vem está a primeira parcela da LFU (Liga Forte União), considerada importante para melhorar o fluxo de caixa neste início de 2025.

O Corinthians conseguiu amenizar os problemas no pagamento de salários e direitos de imagem durante a temporada 2024 e terminou com tudo quitado com atletas e comissão técnica.

O clube voltou às atividades na terça-feira passada, com reapresentação do elenco. O primeiro compromisso está agendado para 16 de março, às 19h30, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

*Com informações do ge

