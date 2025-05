Ancelotti convoca Seleção pela primeira vez na segunda-feira 

Treinador dirige o Real Madrid pela última vez no sábado, às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad.

Carlo Ancelotti fará sua primeira convocação na próxima segunda-feira, às 15h (de Brasília), em hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ancelotti estreará à frente da seleção brasileira no próximo dia 5, em Guayaquil, contra o Equador, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Cinco dias depois, às 21h45, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.

Ancelotti fará seu último jogo como técnico do Real Madrid no sábado, às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad, pela 38ª rodada de LaLiga.

O ge apurou que estão na pré-lista Dodô (Fiorentina), Vanderson, Caio Henrique (ambos do Monaco), Alexsandro (Monaco), Andrey (Strasbourg), Pedro (Brighton), Evanílson (Bournemouth), Igor Paixão (Feyenoord), Hugo Souza (Corinthians), Oscar (São Paulo), Neymar (Santos), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Igor Jesus, Alex Telles (ambos do Botafogo), Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexsandro, Gerson e Pedro (os últimos seis do Flamengo).

Na atual passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou LaLiga duas vezes, duas Champions League, duas Supercopa da Espanha, dois Mundiais da Fifa, duas Supercopas da Uefa e uma Copa do Rei.

