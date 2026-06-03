Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção nos EUA 

Trio que jogou final da Champions no último sábado se junta ao restante do grupo. Apenas Neymar desfalca atividade.

Carlo Ancelotti tem quase todos os jogadores da Seleção à disposição na preparação para a Copa do Mundo. No fim da tarde desta segunda-feira, o técnico comanda o primeiro treino em solo americano e conta com 25 dos 26 convocados. Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha, é o único desfalque da atividade.

O trio que jogou a final da Champions League no último sábado participou normalmente do treino. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli se juntaram aos demais e estarão à disposição para o amistoso deste sábado, contra o Egito. Os jogadores de PSG e Arsenal não estavam no grupo que treinou na Granja Comary, em Teresópolis, nos últimos dias.

O treino foi fechado para a imprensa. A CBF transmitiu os 15 minutos iniciais, com uma conversa de Carlo Ancelotti com os convocados e aquecimento. A expectativa é por mudanças no time para o amistoso deste sábado, contra o Egito, o último antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Duas mudanças são certas: a entrada dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que formam a dupla de zaga titular de Ancelotti. Eles devem ocupar os lugares de Bremer e Léo Pereira. No entanto, mais testes podem ser realizados em Cleveland, local da partida contra os egípcios.

Na goleada por 6 a 2 contra o Panamá, o time reserva utilizado no segundo tempo deixou boas impressões. O técnico da Seleção admitiu, depois do jogo, que pensa em mudar a equipe e fazer testes.

“Passa pela minha cabeça a possibilidade de mudar a equipe, a estratégia, o jogo da segunda parte coloca mais dúvidas. Isso para mim é bom, é importante ter dúvida positiva. O jogo da segunda parte me dá mais dúvidas, isso é muito bom”, comentou o treinador, depois da partida no Maracanã.

Nesta quarta-feira, a Seleção fez atividades físicas no hotel pela manhã. Contudo, a agenda é cheia, com entrevista coletiva de Marquinhos e Igor Thiago no início da tarde, e o treino que será aberto para o público da comunidade local. O Brasil faz sua preparação para a Copa do Mundo na casa do New York Red Bulls, na região de Nova Jersey.

A Seleção encara o Egito neste sábado, às 19h (de Brasília), em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo é no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey, também às 19h.

*Com informações do ge