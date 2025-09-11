Américo de Campos realiza 3º Almoço e Leilão de Gado em prol do Hospital de Base

O evento ocorre neste domingo (14), a partir das 11h, no Recinto de Exposições José Catalano.

Em reconhecimento ao atendimento e serviços prestados pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, os moradores de Américo de Campos/SP realizam neste domingo (14.set), o 3º Almoço e Leilão de Gado, a partir das 11h, no Recinto de Exposições José Catalano com a renda revertida à instituição que é referência para esta população. No cardápio: churrasco e pão com carne.

Com vendas no local, o almoço contará com churrasco e pão com carne. Mais informações podem ser obtidas com Sueli Ricci (17) 99157-1506 e Nanico (17) 99682-9665.

O Hospital de Base e as outras unidades do complexo Funfarme, como o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) prestam atendimento e serviços de média e alta complexidade aos moradores de Américo de Campos, o que envolve consultas, exames laboratoriais e de diagnóstico de imagem de alta tecnologia, cirurgias e tratamentos em mais de 50 especialidades médicas.

Para se ter ideia do impacto do Hospital de Base no cuidado à população, somente no ano passado, o HB realizou 2.583 atendimentos, cuja população é de 5.981 habitantes. Além dos atendimentos ambulatoriais, em 2024 foram realizados 785 atendimentos oncológicos, 113 internações e 488 cirurgias.

O 3º Almoço e Leilão de Gado Américo de Campos é uma realização dos Amigos do Bem de Américo de Campos.