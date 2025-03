Alunos dos oitavos anos do Colégio Unifev concluem projeto “Alimentação Saudável” com palestra e café da manhã especial

Atividade foi realizada na manhã desta quarta-feira (12) no auditório e na Startup da Cidade Universitária.

Os alunos dos oitavos anos do Colégio Unifev concluíram o projeto pedagógico “Alimentação Saudável” com uma atividade enriquecedora que envolveu palestra educativa e um café da manhã especial. A iniciativa teve como objetivo promover hábitos alimentares saudáveis e conscientizar os estudantes sobre a importância de uma alimentação balanceada para a saúde e o bem-estar.

O evento contou com a palestra da nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Unifev, Profa. Dra. Letícia Barufi, que abordou a importância do café da manhã no plano alimentar dos seres humanos. “Foi uma oportunidade para os alunos tirarem dúvidas e aprofundarem seus conhecimentos sobre como as escolhas alimentares afetam diretamente o desempenho escolar e a qualidade de vida”, destacou.

O projeto foi idealizado e coordenado pelo Prof. Me. Bruno Benhoci, que destacou o envolvimento dos estudantes durante todo o processo de aprendizagem. “O objetivo foi sensibilizar as crianças para a importância de uma alimentação saudável de maneira prática, dinâmica e, claro, saborosa. O café da manhã especial foi preparado com alimentos saudáveis e é uma forma de mostrar como podemos ter refeições deliciosas e nutritivas ao mesmo tempo”, afirmou ele.

A atividade contou também com a participação da Profa. Esp. Maria da Cruz, coordenadora pedagógica do Colégio Unifev, e da psicóloga dos Ensinos Fundamental Anos Finais e Médio, a Esp. Melina Rodrigues dos Santos Hercos. Elas ressaltaram a importância de ações como essa para o desenvolvimento integral dos alunos. “O projeto foi uma maneira de integrar o conteúdo aprendido em sala com a vivência do cotidiano dos alunos. Promover esse tipo de conhecimento é fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis com sua saúde e com o meio ambiente”, destacou a coordenadora.

“O nosso Colégio reforça seu compromisso com a formação de cidadãos conscientes, saudáveis e preparados para os desafios do futuro, promovendo projetos que estimulam o aprendizado de forma prática e envolvente”, finalizou Maria.

“Acreditamos que a educação escolar vai além do aprendizado acadêmico, deve ser aplicado no cotidiano. É fundamental que nossos alunos desenvolvam hábitos saudáveis que os acompanhem ao longo da vida. Por isso, investimos em projetos como este, que promovem a conscientização e a prática de uma alimentação equilibrada”, afirmou a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.

O evento foi concluído com um delicioso café da manhã. A atividade foi muito elogiada pelos alunos, que se mostraram motivados a adotar hábitos mais saudáveis em seu dia a dia.