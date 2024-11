Alunos da Faculdade Futura e da Saev Ambiental plantam ipês no bairro Vale do Sol

Ação na manhã de sábado (9), com o plantio de 15 mudas, contou com a participação do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.

A Saev Ambiental e os alunos da Faculdade Futura de Votuporanga plantaram 10 ipês-rosas no canteiro central da avenida Vale do Sol e cinco ipês-brancos na calçada, que faz parte das instalações da instituição de ensino superior. A ação na manhã de sábado (9.nov) contou com a participação do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro e da Polícia Ambiental.

O plantio faz parte de um projeto de sustentabilidade que é liderado e desenvolvido pelos professores Jairo Antônio Bertelli Francisco Gabaldi Pereira e Fernando Henrique Barros Mainardi. Os alunos do 4º período do curso de Gestão de Recursos Humanos fazem parte deste projeto ambiental e participaram no sábado do plantio.

“Este projeto, que parecia um sonho distante, tornou-se realidade graças ao empenho de todos que acreditaram na sua importância. Cada árvore plantada é um símbolo de compromisso com a sustentabilidade e com o futuro da cidade. Votuporanga, agora mais verde, se enche de esperança e floresce com a força da união”, disse o professor Jairo.

As árvores urbanas desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade do ar, na regulação da temperatura e na promoção da saúde dos moradores. “A Saev Ambiental incentiva ações e projetos socioambientais que envolvem os alunos e a população em geral. Esses plantios de mudas de árvores geram na comunidade o senso de pertencimento. Envolver os alunos em ações ambientais, como esta que conta com o plantio e, principalmente, o cuidado dos ipês, é muito importante”, disse o superintendente da autarquia, Marcelo Cambrais.

