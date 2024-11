Taxista é agredido por motorista durante acidente de trânsito em Fernandópolis 

Caso ocorreu na tarde de domingo (10). Segundo o taxista, de 68 anos, a discussão começou após o acidente entre dois carros.

Um taxista de 68 anos foi agredido pelo motorista de um veículo durante um acidente de trânsito em Fernandópolis/SP, na tarde do último domingo (10.nov).

No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o motorista do carro preto desce e aponta o dedo em direção ao rosto do taxista, que conduzia o veículo prata. Naquele momento, ambos começam a discutir. Pouco tempo depois, o agressor dá um soco no rosto do idoso e foge.

A TV TEM conversou com o taxista, que disse que estava indo buscar a esposa e que, na volta, o suspeito atingiu a lateral do carro dele. Ainda segundo a vítima, o estrago foi mínimo, mas motivou a agressão.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal, colisão e fuga do acidente.

