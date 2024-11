Aluno é flagrado com munições dentro de escola em Votuporanga 

Durante busca pessoal no adolescente, os PMs localizaram em seu bolso 13 munições de calibre 32.20 intactas e 1 deflagrada.

Um aluno da Escola Estadual ‘Doutor José Manoel Lobo’, na área central de Votuporanga/SP, foi apreendido em flagrante com munições dentro da unidade, na noite desta segunda-feira (25.nov).

De acordo com os registros policiais, a Polícia Militar foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), após denúncia de que haveria um estudante em posse de munições no interior da escola.

Em seguida, policiais militares estiveram na unidade, onde fizeram contato com a direção e informaram da denúncia, além de que, seriam realizadas buscas no aluno denunciado e em seus pertences.

A diretora afirmou que o pai do adolescente teria saído da escola há poucos minutos, dizendo que em data anterior havia encontrado uma munição intacta na bolsa de seu filho, disse ainda, que teria conseguido na escola, sendo entregue essa munição para a vice-diretora.

Durante busca pessoal no adolescente, na presença da mãe, os PMs localizaram em seu bolso 13 munições de calibre 32.20 intactas e 1 deflagrada.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi indiciado por ato infracional de porte ilegal de munição de arma de fogo. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para presença de seus pais.

