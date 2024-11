Câncer pode ser evitado com hábitos e estilo saudáveis de vida, ressalta oncologista do Austa Hospital

Entre 2023 e 2025, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que mais de 700 mil brasileiros terão câncer, ou seja, mais de 233 mil novos casos por ano.

A próxima quarta-feira (27.nov) é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Embora grande parte das pessoas pense que a doença é uma fatalidade inescapável, a verdade é que há como as pessoas adotarem muitos hábitos de vida para prevenir e evitá-la. Estudos científicos comprovam que entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas.

“Nossos hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de termos diferentes tipos da doença. As mudanças que provocamos no meio ambiente também colaboraram para o aumento dos casos, portanto, podemos agir para evitá-lo”, afirma a médica oncologista Bárbara Cristina Benetton Pinto, coordenadora do Centro de Oncologia do Austa Hospital, de Rio Preto.

O câncer não tem uma causa única. Segundo Dra. Bárbara, há diversas internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas e externas, que envolvem o ambiente externo, como água, terra, ar, o local trabalho (indústrias químicas e afins), consumo (alimentos e medicamentos) e o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida).

Em seu dia a dia no Centro de Oncologia do Austa Hospital, a médica oncologista constata, nas histórias dos pacientes, a verdade sobre o impacto destas causas externas no surgimento do tumor cancerígeno.

“Há muitas formas de buscarmos prevenir a doença. E se ela surge, a nossa equipe multiprofissional está pronta para acolher o paciente, sua família e amigos para buscamos vencer este enorme desafio”, afirma Dra. Bárbara.

Entre muitas ações, a oncologista lista 12 maneiras de prevenir a doença:

• Não fume!

É a forma mais importante para prevenir o câncer, principalmente os de pulmão, cavidade oral, laringe, faringe e esôfago. Ao fumar, são liberados no ambiente mais de 7.000 compostos e substâncias químicas inaladas por fumantes e não fumantes.

• Tenha alimentação saudável

Comer alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e evitar os ultraprocessados, como os prontos para consumo ou prontos para aquecer, bebidas adoçadas.

• Mantenha o peso corporal adequado

Manter um peso saudável ao longo da vida é uma das formas mais importantes de se proteger contra o câncer. A alimentação saudável, além de fornecer nutrientes que protegem contra o câncer, favorece a manutenção do peso adequado.

• Pratique atividades físicas

Caminhar, dançar, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro para passear, cuidar da casa ou do jardim ou buscar modalidades, como a corrida de rua, ginástica ou musculação, entre outras. Experimente e encontre a atividade física que você gosta. Aproveite e busque fazer dessas atividades um momento coletivo, prazeroso e divertido, com a família e amigos.

• Amamente

O aleitamento materno é a primeira ação de alimentação saudável. A amamentação até os dois anos ou mais, exclusiva até os seis meses de vida da criança, protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. A partir de seis meses da criança, deve-se complementar a amamentação.

• Mulheres entre 25 e 64 anos, façam o exame preventivo do câncer do colo do útero a cada três anos

As alterações das células do colo do útero são descobertas facilmente no exame preventivo (Papanicolaou) e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica deste exame. Tão importante quanto fazer o exame é saber o resultado, seguir as orientações médicas e o tratamento indicado.

• Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, vacinem-se contra o HPV

A vacinação é gratuita, disponível no SUS. Mesmo vacinadas, aos 25 anos, as mulheres devem fazer um exame preventivo a cada três anos, pois a vacina não protege contra todos os subtipos do HPV. Grupos especiais, como pessoas com imunodeficiência causada pelo HIV, devem seguir orientações específicas. Para mulheres com imunossupressão, vivendo com HIV/Aids, transplantadas e portadoras de cânceres, a vacina é indicada até 45 anos.

• Vacine-se contra a hepatite B

O câncer de fígado está relacionado à infecção pelo vírus causador da hepatite B e a vacina é um importante meio de prevenção deste câncer. O Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de saúde do país a vacina contra esse vírus para pessoas de todas as idades.

• Evite a ingestão de bebidas alcoólicas

Seu consumo, em qualquer quantidade ou tipo, contribui para o risco de desenvolver câncer. Além disso, combinar bebidas alcoólicas com o fumo aumenta a possibilidade do surgimento da doença.

• Evite comer carne processada

Presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru, blanquet de peru e demais carnes possuem conservantes (como os nitritos e nitratos), que podem provocar o surgimento de câncer de intestino (cólon e reto).

• Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h

Use sempre proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios. Se for inevitável a exposição ao sol durante a jornada de trabalho, use chapéu de aba larga, camisa de manga longa e calça comprida.

• Evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho

Agentes químicos, físicos e biológicos ou suas combinações são causas de câncer relacionado ao trabalho. Evitar ou diminuir a exposição a estes agentes seria o ideal e desejável.

