Ally Alexandrino se apresenta no Votu Otaku Fest e anuncia EP Bilíngue para novembro

No último domingo, 8 de setembro, Votuporanga foi o palco de uma performance de Ally Alexandrino, cantor de apenas 21 anos. Durante o Votu Otaku Fest, Ally deu spoiler de uma das músicas do seu novo projeto, “Let’s Start”, uma faixa que remete ao pop dos anos 2000, no estilo de ícones como Lady Gaga. O público reagiu à performance, que combinou uma energia contagiante com uma pitada de nostalgia.

Ally Alexandrino, um admirador confesso da era dourada do pop, trouxe de volta o brilho e a vitalidade daquela época, ao mesmo tempo em que imprimiu seu toque moderno e pessoal. Sua apresentação solidificou sua posição como uma das promessas do pop brasileiro atual.

Durante o evento, Ally anunciou seu primeiro EP, autointitulado “RAMON”, previsto para ser lançado no final de novembro. Este EP é um projeto bilíngue, com músicas em inglês e português, e tem como objetivo conquistar o mercado nacional e internacional. “Este EP é um trabalho de introdução para as pessoas que ainda não me conhecem, uma forma de fazer as pessoas pararem pra olhar o que estou fazendo e desenvolverem interesse no que ainda irei fazer.”, afirmou o artista.

Ally já confirmou que lançará seis músicas inéditas ainda este ano., incluindo colaborações internacionais, como uma parceria com uma cantora americana Genovi e com Renaw, artista e compositor cearense em destaque na cena atual. Essas colaborações visam trazer mais diversidade e ampliar o alcance nacional e internacional.

Ele também agradeceu a compositora e multi artista Stella She, que o permitiu regravar “Let´s Start” fazendo alterações pontuais junto ao seu produtor Fabregas Music.

