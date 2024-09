André Ramalho se emociona com primeiro gol pelo Corinthians e vaga: “Acreditar até o minuto final” 

Zagueiro marcou aos 51 minutos do segundo para garantir a classificação à semi da Copa do Brasil.

André Ramalho se emocionou ao marcar pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Além deste simbolismo, o gol foi decisivo: definiu a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude aos 51 minutos do segundo tempo, na Neo Química Arena, e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.

Um dos reforços do Timão nesta janela, o zagueiro entende que o resultado veio com a cara do clube: emoção e luta até o último lance.

“Mostra um pouco o que é, acreditar até o fim. O espírito deste clube e hoje foi assim, com drama e emoção até o fim. Graças a Deus classificamos e temos que seguir trabalhando, tem muita coisa boa por vir”, analisou.

André Ramalho teve duas grandes oportunidades já nos acréscimos: na primeira, Danilo Boza tirou em cima da linha sua finalização. Na sequência, saiu o gol, ainda que o camisa 5 estivesse sentindo dores por uma falta sofrida um pouco antes por Ronaldo.

“Deus é bom demais, no lance falei com o juiz depois, para mim era vermelho com certeza. Foi na raça, o Garro me ajudou a levantar. Desde que cheguei falavam muito da garra corintiana e estou adaptado, isto é jogar neste clube, acreditar até o minuto final. Meu primeiro gol, tão importante, glória a Deus. Corinthians é isso aí. Vamos trabalhar por muito mais”, completou.

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o Timão agora aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Flamengo. Na ida, o time carioca venceu por 1 a 0. As equipes definem a vaga ainda nesta quinta-feira.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3