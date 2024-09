Motorista e passageira em ambulância ficam feridos após colisão traseira em caminhão em Mirassol 

Acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), na Rodovia Washington Luís (SP-310). Caminhoneiro não ficou ferido.

O motorista e uma passageira de uma ambulância de hospital particular ficaram gravemente feridos em uma colisão traseira em um caminhão na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (24.set).

Segundo a Polícia Rodoviária, a ambulância seguia de Mirassol sentido São José do Rio Preto/SP quando bateu no caminhão, que seguia na mesma via.

As duas vítimas ficaram presas às ferragens, foram socorridas e levadas para o Hospital de Base (HB) de Rio Preto. O caminhoneiro não ficou ferido.

As causas do acidente vão ser investigadas.

