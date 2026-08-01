Morre Walter Yosito Ocamoto, aos 76 anos

Votuporanga registrou neste sábado (1º) o falecimento de Walter Yosito Ocamoto, aos 76 anos. Ele morreu em sua residência, vítima de um infarto. Ele deixa o sobrinho Fabio Ocamoto, secretário municipal de serviços urbanos, além de vários familiares e amigos.

Walter atuou por décadas na formação de atletas de judô como sensei da Associação Judô Cerejeira. Também exerceu atividades na comunidade católica, onde foi ministro da Eucaristia.

No setor empresarial, foi diretor e sócio da Soberana Equipamentos Agrícolas e integrou anteriormente a empresa Tawaty. Na vida pública, participou de eleições municipais, tendo sido suplente de vereador e candidato à Câmara de Votuporanga.

Walter Ocamoto deixa familiares, amigos e ex-alunos. Até o fechamento desta edição, os horários de velório e sepultamento não haviam sido divulgados pela família.