Falece aos 85 anos, Marlene Orlandi D’Avoglio

Faleceu neste sábado, às 8h15, aos 85 anos, a Sra. Marlene Orlandi D’Avoglio. Viúva de Armando Raphael D’Avoglio, ela que era professora de Matemática aposentada e sócia-proprietária da Villagio Turismo – Agência de Viagens, deixa os filhos: Vânia Regina Orlandi D’Avoglio, Adriano César Orlandi D’Avoglio, casado com Ana Paula Martos, Alessandra Mara Orlandi D’Avoglio Pastôre, casada com Flávio Pastôre, e Luciana Paula Orlandi D’Avoglio Domingues.

Também deixa os netos Amanda D’Avoglio Zanetta, Luís D’Avoglio Zanetta, Juliane D’Avoglio Pastôre, Ana Julia D’Avoglio Pastôre, Giovanna D’Avoglio Pastôre, Arthur D’Avoglio Pastôre, Rafael Domingues e Gabriel Domingues, além de demais familiares e amigos.

O corpo está sendo velado no Velório Sagrado Coração desde as 15h deste sábado. O velório será retomado neste domingo, a partir das 7h30, às 9h30. O sepultamento está previsto para às 10h no Cemitério e Crematório Jardim das Flores.