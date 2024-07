ACV lança campanha do Dia dos Pais nesta quinta-feira 

A campanha promocional terá parceria com a empresa de fornecimento de internet Flash Net Brasil; evento de lançamento ocorre às 9h, na sede na Rua Pernambuco, 4.074.

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lança nesta quinta-feira (18.jul) a campanha promocional do Dia dos Pais de 2024. A ação desta data especial ocorrerá em parceria com a empresa de fornecimento de internet Flash Net Brasil. O evento ocorre a partir das 9h e será realizado na sede da Flash Net, na Rua Pernambuco, 4.074, no bairro Patrimônio Novo.

Tradicionalmente a campanha visa atrair consumidores e fomentar o comércio local durante o período que antecede o Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo de agosto, neste ano, no dia 11. Para tanto, a presença de comerciantes, empresários e membros da comunidade é aguardada para prestigiar o evento e conhecer as novidades da promoção.

O Dia dos Pais é uma das datas comemorativas relevantes para o comércio. Durante o período que antecede a celebração, há um aumento expressivo no consumo, impulsionado pela procura de presentes, principalmente de produtos como: roupas, calçados, eletrônicos, perfumes, artigos esportivos e itens de uso pessoal.

Para aproveitar o potencial da data e aquecer as vendas, comerciantes investem em diversas estratégias de marketing, como promoções especiais, descontos, campanhas publicitárias e eventos temáticos. A criatividade nas ações promocionais e a adequação das ofertas ao perfil dos consumidores são essenciais para atrair e fidelizar clientes.

Como surgiu o Dia dos Pais?

A primeira vez em que o Dia dos Pais foi comemorado ocorreu no início do século XX, mais precisamente em 19 de junho de 1910, nos Estados Unidos.

A inspiração para essa celebração veio de uma jovem chamada Sonora Louise Smart Dodd, que teve a ideia no ano anterior, em 1909. Sonora havia perdido a mãe e seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil Americana, cuidou dela e de seus irmãos sozinho após o falecimento da esposa.

A prática logo ganhou popularidade em sua cidade e, em pouco tempo, se espalhou por todo o país. Por outro lado, o Dia dos Pais não é mais comemorado em 19 de junho nos EUA desde 1966, quando o então presidente Nixon alterou a tradição para o terceiro domingo de junho.

Em outros países do Ocidente, a ideia de dedicar um dia aos pais também foi adotada, embora as datas de celebração possam variar. Esse é o caso do Brasil, onde o Dia dos Pais também é comemorado, mas em uma data diferente.