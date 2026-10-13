Neoenergia Elektro reforça rede de energia para mitigar efeitos do El Niño e eventos climáticos extremos

Realizadas 297 mil podas preventivas e inspeções em quase 29 mil quilômetros de redes elétricas em 228 municípios dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Temperaturas mais elevadas e ondas de calor de um lado; chuvas intensas, raios e ventos fortes de outro. Os efeitos do El Niño, fenômeno natural que pode alterar os padrões de chuva e temperatura, poderão ser diversos nas áreas de concessão da Neoenergia Elektro nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para mitigar esses impactos, a distribuidora reforçou as ações de poda, inspeção e manutenção preventiva, além de investir R$ 390 milhões em tecnologias de religamento automático e na modernização da rede de distribuição de energia, com a instalação de novos equipamentos e subestações elétricas em regiões estratégicas. Em situações extremas, a distribuidora tem capacidade para triplicar o efetivo operacional.

O objetivo dessas iniciativas é fortalecer a resiliência da operação elétrica, reduzir os impactos à população atendida e assegurar a continuidade da prestação de um serviço essencial: o fornecimento de energia elétrica. A distribuidora mantém uma estrutura permanente de monitoramento meteorológico, gestão de riscos e resposta a emergências climáticas, apoiada pelo Plano de Contingência para Eventos Extremos. O documento estabelece critérios para a mobilização de recursos, o escalonamento das ações de contingência, a coordenação operacional, a comunicação com órgãos públicos, como Governo do Estado, prefeituras, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e o atendimento a serviços essenciais.

A partir da identificação de riscos, são adotadas medidas preventivas e acionados protocolos específicos para mobilização de recursos, priorização de atividades operacionais e coordenação das áreas envolvidas. O escalonamento progressivo permite ampliar a mobilização das equipes, recursos e estruturas de apoio de forma proporcional à criticidade da situação observada.

Ações preventivas

De janeiro a agosto deste ano, mais de 297 mil podas preventivas foram realizadas nos 288 municípios atendidos pela Neoenergia Elektro. Essas ações são de extrema importância para reduzir o risco de interrupção do fornecimento de energia durante eventos climáticos extremos. Em paralelo, cerca de 29 mil quilômetros de redes elétricas foram inspecionados preventivamente no mesmo período.

A distribuidora tem mais de 75% da sua rede de energia configurada com a tecnologia de Self Healing (em português, “autorrecuperação” ou “autorrecomposição”). Ela é capaz de identificar uma falha, isolar automaticamente o trecho com problema e restabelecer o fornecimento para o maior número possível de clientes.

Investimentos no sistema elétrico em 2026

São Paulo

No Litoral e Vale do Ribeira, onde a distribuidora atende mais de 845 mil pessoas, foram investidos R$ 217 milhões na construção de subestações elétricas em Praia Grande e Pedro de Toledo, além de obras de expansão, renovação e melhorias na rede elétrica. Os investimentos vão ampliar a capacidade energética de 50 municípios, reforçando a robustez e a resiliência da rede diante do aumento da demanda.

Na região de Atibaia, 33 municípios atendidos pela distribuidora foram contemplados com investimentos que somam mais de R$ 50 milhões. Já na área central, que inclui Limeira e outras 48 cidades atendidas pela Neoenergia Elektro, os investimentos no sistema elétrico superaram R$ 45 milhões.

Mato Grosso do Sul

As cidades de Anaurilândia, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas, atendidas pela distribuidora, somam investimentos de R$ 77,7 milhões em obras que reforçam a resiliência do sistema elétrico e ampliam sua capacidade para o aumento da demanda em períodos mais quentes, principalmente na primavera e verão.

Uso consciente da energia e sobrecarga na rede elétrica

Em situações de contingência, é redobrada a importância de comunicar previamente a Neoenergia Elektro em caso de acréscimo de cargas – situações de ampliações ou novos empreendimentos que gerem aumento de demanda por energia e maior consumo. Dessa forma, é possível dimensionar corretamente e evitar sobrecarga na rede, possibilitando o atendimento adequado a todos os consumidores. O uso consciente da energia elétrica por toda a sociedade, com boas práticas de consumo, também é fundamental nesse tipo de situação.

Segurança com a rede elétrica durante contingências climáticas

Os impactos do Super El Niño em São Paulo e Mato Grosso do Sul incluem calor, ventanias e tempestades, a depender da região. Para garantir a segurança de todos os consumidores, a Neoenergia Elektro reforça as seguintes orientações:

Em caso de queimadas:

Não jogue pontas de cigarro em áreas de vegetação, plantações, terrenos baldios ou acostamentos de rodovias;

Não jogue ou queime lixo próximo a plantações e matas, que podem se tornar combustíveis para o fogo, principalmente quando secas. Separe o lixo adequadamente e coloque-o nos locais de coleta designados por seu município;

Evite queimadas para limpar pastagens, terrenos baldios ou áreas de plantações. O uso de fogo em queima controlada depende de autorização prévia dos órgãos públicos;

Caso identifique um foco de incêndio próximo à rede elétrica, mantenha distância e não tente apagá-lo com água. Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Neoenergia Elektro pelo número 0800 701 0102.

Em caso de tempestades de chuvas e ventos:

Em casa, tenha atenção à umidade nas paredes com circuitos elétricos ou tomadas. Se notar qualquer sinal, evite tocar ou conectar dispositivos às tomadas, evitando risco de choque;

Em caso de alagamentos, desligue o disjuntor e entre em contato com a Neoenergia Elektro. Após o restabelecimento do serviço, é aconselhável que um profissional avalie a rede antes da religação.

Em caso de tempestades de raios:

Evite o uso de chuveiros elétricos durante tempestades. Não mude a posição de temperatura (verão/inverno – fria/morna/quente) com o equipamento em funcionamento, principalmente durante eventos climáticos com descargas atmosféricas. Tenha atenção: casos de choque ao tentar ligar o equipamento são indicação de que existe um problema de aterramento (fio de terra) na instalação;

Não faça manutenção em eletrodomésticos ou limpezas com os equipamentos ligados à tomada, principalmente durante tempestades. Equipamentos sensíveis, como computadores, precisam de proteção especial contra descargas elétricas;

Se possível, permaneça dentro de casa enquanto a tempestade durar.