Caminhão bate em bitrem e motorista fica ferido na Rodovia Euclides da Cunha

Acidente ocorreu no km 551,8 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP; vítima ficou presa às ferragens e foi levada à Santa Casa.

Um motorista ficou gravemente ferido após a colisão entre um caminhão-baú e uma carreta bitrem na altura do km 551,8 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP, na manhã deste domingo (4.out).

Segundo informações preliminares, o bitrem transportava uma carga de cana-de-açúcar. Com a força da colisão, a cabine do caminhão-baú ficou destruída e o motorista preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na retirada da vítima. Após o resgate, o motorista recebeu atendimento de emergência e foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Fernandópolis. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A Polícia Rodoviária acompanhou a ocorrência. A dinâmica e as causas do acidente ainda deverão ser esclarecidos pelas autoridades competentes.