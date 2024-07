Acidente com ônibus em rodovia no interior de SP deixa 10 mortos

Conforme a assessoria do Hlob, 43 vítimas foram encaminhadas para a unidade. No boletim divulgado às 8h20, o hospital informou que seis vítimas estavam em estado grave, cinco em estado estável, e outras 32 em estado leve. Já o CHS informou que recebeu uma criança de dois anos com ferimentos leves, e o tio dela, também com ferimentos leves.