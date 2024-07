Maioria dos gols do grupo do CAV tem origem em roubada de bola ou erro de passe 

Por trás da liderança do Pantera Alvinegro na Copa Paulista está a marcação pressão, fundamental na conquista dos seis pontos até aqui.

Doze gols foram marcados nas três primeiras rodadas do Grupo 1 da Copa Paulista. Desses, sete tiveram origem em roubada de bola no ataque ou erro de passe.

Foram seis jogos realizados até aqui na chave. A média é de dois tentos por partida. Apenas Vocem x Grêmio Prudente, na primeira rodada, terminou sem bola na rede.

Em cada um dos outros cinco confrontos, pelo menos um gol saiu desse tipo de lance, muitas vezes fruto de marcação pressão.

Líder do grupo com seis pontos e 100% de aproveitamento, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa fez todos os seus quatro gols de roubada de bola no ataque ou erro de passe do adversário. Dois foram marcados desta forma pelo vice-líder XV de Jaú e, um, pelo Mirassol.

Entenda como saíram os gols no Grupo 1: 7 em roubadas de bola no ataque ou passes errados; (2 tiveram lateral em meio ao lance); 4 em jogadas aéreas (3 após cobranças de escanteio); 1 de pênalti e 1 depois de chutão da defesa.

Neste sábado (6), às 18h, o Votuporanguense recebe o Vocem e tem a oportunidade de abrir vantagem na ponta, já que o Galo da Comarca folga. Na quarta-feira (10), às 19h, a quarta rodada será fechada com Mirassol x Grêmio Prudente.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.